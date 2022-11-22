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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها.. يسرا تطلب الدعاء للراحلة سهير البابلي

صدى البلد

تذكرت الفنانة يسرا، الراحلة سهير البابلي، بالدعاء، في ذكرى وفاتها الأولى، وطالبت من جمهورها عبر إنستجرام، بقراءة الفاتحة على روحها.

وكتبت: “وحشتيني يا أغلى وأعز سوسكا من قلبي، فاتت سنة على فراقك، اللهم تغمدها برحمتك، وأسكنها فسيح جنتك، فضلًا وليس أمرا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء”.

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من جانب آخر، تستعد منصة شاهد vip إلى طرح حلقات المسلسل الجديد “روز وليلي”، والتي كانت الفنانة يسرا قد انتهت من تصويره قبل وفاة الفنان الراحل هشام سليم.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة.

وكانت علقت الفنانة يسرا عن مشاركتها في فيلم تسجيلي بقمة المناخ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “فخورة جدا بمشاركتي الصوتية في الفيلم التسجيلي ”تغير المناخ يغيرنا جميعًا “ من إخراج مروان حامد.. مؤتمر المناخ هو أهم حدث عالمي تستضيفه مصر حاليًا في شرم الشيخ”.

الفنانة يسرا ذكرى وفاتها سهير البابلى

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في ذكرى وفاتها.. يسرا تطلب الدعاء للراحلة سهير البابلي

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