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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عنده سوء حظ غريب.. شوبير يعلق على خسارة كيروش أمام إنجلترا بسداسية

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة منتخب إيران بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، على ملعب خليفة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: " كارلوس كيروش لعب بطريقته الدفاعية المعتادة، رغم تعرضه لانتقادات عديدة خلال توليه تدريب منتخب مصر بسبب هذه الطريقة، لكن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عمل حاجة غريبة بوضع فيل فودين على دكة البدلاء، ومنح الثقة لـ رحيم ستيرلينج بوضعه في مركزه الأساسي".

وأضاف: "خلينا نتكلم على المنتخب الإيران، اللاعبين رفضوا ترديد السلام الوطني، وتجرأوا لأول مرة بالحديث عن السياسة في المؤتمرات الصحفية، واهتموا بأشياء خارج الملعب أثرت على تركيزهم قبل مواجهة إنجلترا".

سوء حظ غريب:

وتابع: " ناس كتير في مصر اتفرجت على المباراة من أجل كارلوس كيروش، الراجل عنده سوء حظ غريب، فاكرين لما الشناوي اتصاب مع منتخب مصر، ثم شارك أبو جبل وأصيب وشارك صبحي، أيضا حارس إيران إصيب في بداية اللقاء أمام إنجلترا أمس، وغادر اللقاء".

لفت شوبير، إلى أن الناس منقسمة حول كارلوس كيروش، هل هو مدرب ضعيف، أم أن الفارق الكبير بين إنجلترا وايران هو سبب النتيجة الكبيرة، مضيفا: "لكن لكي نكون أمناء، إحنا كمنتخب مصر أفضل بكثير من عناصر إيران، منتخب إيران لم ننتظر منه أن يفوز على إنجلترا، ولكن انتظرنا عرضا جيدا وهذا لم يحدث".

 

شوبير كيروش انجلترا كأس العالم 2022 ايران الإعلامي أحمد شوبير

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