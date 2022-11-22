سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام الأرجنتين في كأس العالم

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الأساسي لمواجهة الأرجنتين، المقرر لها في تمام الثانية عشر ظهرا، على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان التمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - عبد الإله المالكي - سلمان الفرج.

خط الهجوم : فراس البريكان - سالم الدوسري - صالح الشهري.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

ويشارك منتخب السعودية في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.