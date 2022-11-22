سكانها 380 ألفا.. 91% من المتواجدين في قطر الآن أجانب

على مدار 28 يوما، تستقبل قطر ما يصل إلى 1.5 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل نصف سكان قطر الموجودين بداخلها بشكل عام، وفقا لأحدث تعداد قطري، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا .. كم عدد المواطنين القطريين بالنسبة لتلك الأرقام، وما نسبتهم وقت تنظيم كأس العالم، بالمقارنة لقاطني الدولة في تلك الفترة.

3 مليون ساكن في قطر حتى أكتوبر 2022



وقبل أيام من إنطلاق البطولة، أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الأرقام الشهرية الأولية الخاصة بالسكان، وتحديدا في 31 أكتوبر 2022، ويمثل هذا التعداد وفقا للموقع الرسمي لدولة قطر المنوط لتعداد السكاني، جميع السكان داخل قطر، سواء مواطنين قطريين، أو مغتربين من كافة الجنسيات المختلفة العاملة في قطر، وكل من هو داخل حدود الدولة.

وبلغ عدد السكان وفقا لهذا الإحصاء حوالي 3 مليون نسمة - (3,020,080​​​​​) نسمة - ، ولا تشمل هذا الإحصاء القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 31 أكتوبر 2022، وكذلك الغير قطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في31 أكتوبر ​ 2022​.

1.5 مليون مشجع في 28 يوم لـ"كأس العالم "

ووفقا لما أعلنته السلطات القطرية، فمن المتوقع أن يصل عدد المشجعين الوافدين على قطر خلال الـ28 يوما – وقت تنظيم كأس العالم – إلى 1.5 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت أنها استقبلت أكثر من 1.5 مليون طلب للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية لدخول البلاد وحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وقبل 35 يومًا من انطلاقة المونديال، قال مدير مركز خدمات بطاقة "هيّا" في الدوحة سعد السويدي خلال جولة للصحفيين إن ما بين 1.5 و1.7 مليون شخص قدّموا طلبات للحصول على البطاقة عبر المنصّة المخصصة لذلك.

380 ألفا عدد سكان قطر المواطنين

فيما يبلغ عدد سكان قطر المواطنين 380 ألف مواطن تقريبًا، هذا يعني أن مُعظم السكان في دولة قطر من الأجانب الذين يعملون في كثير من الوظائف المختلفة، ولذلك تسعى الحكومة القطرية إلى وضع العديد من الخطط التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين، ومن الجدير بالذكر بأن عدد الأجانب في قطر ازداد قبل بطولة كأس العالم 2022 بشكل ملحوظ.

نسبة المواطنين 13% قبل كأس العالم و9% أثناءه

وبذلك يكون عدد سكان قطر أثناء فترة إقامة كأس العالم 4.5 مليون نسمة، وبحسبة بسيطة نجد أن عدد مواطني قطر بالنسبة لسكانها قبل كأس العالم يصل إلى 13% تقريبا من إجمالي سكان الدولة، فيما انخفض هذا الرقم إلى 9% تقريبا، بعد زيادة سكانها أثناء فترة إقامة البطولة.

قطر رابع أصغر دولة عربية مساحة "11.5 ألف كم² "

وتبلغ مساحة قطر التي تُشكّل شبه جزيرة ضمن الخليج العربيّ، 11,437كم²، حصلت على استقلالها في عام 1971م، وتُعتَبر مدينة الدوحة عاصمتها الرسميّة. تحدّها من الجهة الشرقيّة شبه الجزيرة العربيّة، أمّا من الجنوب تشترك بحدود مع المملكة العربيّة السعوديّة، وتحدّها كلّ من البحرين والإمارات بحدود بحريّة، يُعتَبر نظام الحُكم فيها أميريّاً دستوريّاً، إذ تحكمها العائلة الحاكمة من آل ثاني، ويُكون أمير قطر المسؤول عن السلطات؛ إذ يعمل على تعيين رئيس الوزراء والحكومة التي تتمثّل في السلطة التنفيذيّة، وتعمل بدورها على إصدار وتنفيذ التشريعات والقوانين.