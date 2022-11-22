بـ 120 ألف جنيه| اركب تويوتا أوتوماتيك

ظهرت سيارة تويوتا ايكو في الأسواق من عام 2000 حتي عام 2005، وتنتشر هذه السيارة بين فئة الشباب لما تمتلكه من شكل أنيق ، ونالت سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 علي أعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.

سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

مواصفات سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

تحتوي سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 علي محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 179999 الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية .

سيارة تويوتا ايكو موديل 2002



تأتي مقصورة سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 بالعديد من المميزات منها، تكيف، وحوامل اكواب امام ناقل الحركة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالابواب الاربعة، وبلوتوث، ومقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي امامي ، وزجاج كهربائي خلفي، وعدادات قياسية للسرعة في منتصف التابلوه، ودرج تخزيم اضافي بالتابلوه الامامي، ومساحات اضافية بالابواب الامامية للتخزين، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، واضاءة داخلية للقراءه.

سيارة تويوتا ايكو موديل 2002



تظهر سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 من الخارج بشكل شبابي وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود ويمكن التحكم فيها كهربائيا، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة ، ومقابض أبواب باللون الأسود، وشبكة أمامية صغيرة يعلوها شعار شركة تويوتا علي مقدمة الكابوت الأمامي، وتحتوي علي شعار ايكو علي الشنطة الخلفية .

سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

سعر سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

تتوافر سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .