عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 120 ألف جنيه| اركب تويوتا أوتوماتيك

سيارة تويوتا ايكو
سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

ظهرت سيارة تويوتا ايكو في الأسواق من عام 2000 حتي عام 2005، وتنتشر هذه السيارة بين فئة الشباب لما تمتلكه من شكل أنيق ، ونالت سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 علي أعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات منها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.

سيارة  تويوتا ايكو موديل 2002

تويوتا GR بريوس موديل 2023 تظهر بشكل رقمي.. صور

أرخص تويوتا كورولا 2022 في مصر.. كسر زيرو بـ645 ألف جنيه| صور

مواصفات سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

تحتوي سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 علي محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 179999 الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية .

سيارة  تويوتا ايكو موديل 2002


تأتي مقصورة سيارة  تويوتا ايكو موديل 2002  بالعديد من المميزات منها، تكيف، وحوامل اكواب امام ناقل الحركة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالابواب الاربعة، وبلوتوث، ومقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي امامي ، وزجاج كهربائي خلفي، وعدادات قياسية للسرعة في منتصف التابلوه، ودرج تخزيم اضافي بالتابلوه الامامي، ومساحات اضافية بالابواب الامامية للتخزين، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، واضاءة داخلية للقراءه.

سيارة  تويوتا ايكو موديل 2002


تظهر سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 من الخارج بشكل شبابي وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود ويمكن التحكم فيها كهربائيا، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة ، ومقابض أبواب باللون الأسود، وشبكة أمامية صغيرة يعلوها شعار شركة تويوتا علي مقدمة الكابوت الأمامي، وتحتوي علي شعار ايكو علي الشنطة الخلفية .

سيارة  تويوتا ايكو موديل 2002

سعر سيارة تويوتا ايكو موديل 2002

تتوافر سيارة تويوتا ايكو موديل 2002  بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

تويوتا ايكو سيارة تويوتا سيارة تويوتا ايكو ايكو موديل 2002 تويوتا ايكو موديل 2002

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

موضوعات متعلقة

ارتفاع 135 ألف جنيه في سعر كوبرا فورمينتور 2022

صدق أو لا تصدق.. سيارة هيونداي أوتوماتيك بـ 165 ألف جنيه

بورصة السيارات| ارتفاع أسعار جيلي كول راي وأوكافانجو في مصر

عايز تشتري من الإمارات.. 5 سيارات SUV تبدأ من 500 ألف جنيه

لو معاك 500 ألف جنيه.. 5 سيارات 2023 في مصر

رسميا.. سوبارو تطرح ريكس الجديدة بالأسواق .. صور

تويوتا GR بريوس موديل 2023 تظهر بشكل رقمي.. صور

f50 تباع بسعر 16 سيارة فيراري 2023.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد فوز السعودية.. محمد هنيدي عن ميسي: تم دهس البرغوث بنجاح

جماهير السعودية بعد الفوز على الأرجنتين: ميسي وينه.. كسرنا عينه.. فيديو

خفض الإمدادات لمولدوفا.. تهديدات «غاز بروم» تحدث قفزة في أسعاره بأوروبا

السيولة المحلية ترتفع لـ 6.81 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

إعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات وفقا للقوانين المنظمة للأنشطة غير المصرفية

الله أكبر يا أخضر.. شاهد صدمة ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

ضع هذه الأشياء في الاعتبار للتحكم بنسبة السكر بالدم

وزير الدفاع يتفقد مقر القيادة الإستراتيجية.. فيديو وصور

مع زيادة آلام المفاصل فى الشتاء.. 5 علاجات مجربة وفعالة

فيديو

اكتشفت سوء سمعته فأشعل النار في منزل أسرتها بالغربية.. فيديوجراف

وزير الدفاع يتفقد مقر القيادة الإستراتيجية.. فيديو وصور

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ