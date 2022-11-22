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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 63 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة السعودية ، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل انخفاض في الحالات الجديدة بفيروس كورونا ، وارتفاع نسب التعافي، واستقرار الحالات الحرجة ومعدل الوفيات، من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 26 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825239 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً بتسجيل 75 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812529 حالة.

وأشارت إلى استقرار حالات الوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9449 حالة وفاة.

ولفتت إلى تسجيل استقرار في منحنى الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل دخول حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليظل إجمالي الحالات الحرجة عند 64 حالة.

كورونا لم تختف.. حالة وفاة و89 إصابة جديدة في السعودية

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