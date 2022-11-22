بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

يتبع الطلاب في الجامعات الصينية تريند غريب "بالمشي على أربع" مثل الحيوانات، بهدف محاكاة نظرية التطور البشري.

بدأ التريند الجديد عندما انتشرت مقاطع فيديو غريبة لطلاب في العاصمة الصينية بكين وهم يزحفون في دوائر على أيديهم وأرجلهم داخل ملاعب الجامعات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة South China Morning Post (SCMP).

التريند الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أن الطلاب يمشون على جميع أطرافهم، وتسمى أيضًا الحركة الرباعية، مما يجعلهم وكأنهم يمشون مثل الحيوانات.

ووفقًا للصحيفة فإن الاهتمام المتزايد بالنشاط هو الاستفادة من الوضع البدائي العميق للحركة البشرية والعودة إلى الوقت الذي كان قبل أن يقف البشر على قدمين، والذي قالوا أنه لم يكن ممتعًا فحسب، بل كان أيضًا صحيًا.

وفقًا لتقرير SCMP على منصة شياوهونجشو الصينية الشبيهة بـ إنستجرام، تلقى وسم يسمى #Xiaohongshu Crawling Competition أكثر من 3.8 مليون مشاهدة حتى الآن.

سبب السلوك الغريب للطلاب

تتبع الموضة الحالية جنونًا في حرم الجامعات حيث ابتكر الطلاب رفقاء حيوانات مصنوعة يدويًا معاد تدويرها من الورق المقوى للتخفيف من الملل وعزل كورونا خلال عمليات الإغلاق.

ووفقا للصحيفة، يساعد التريند أيضًا الطلاب على الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم وسط العدد المتزايد لحالات كورونا في البلاد.