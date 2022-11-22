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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بورسعيد: مدير المدرسة هو المسئول الأول عن الطلاب والموظفين

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومع

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم اجتماعين متتاليين بمديري مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية؛ وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وكيل تعليم بورسعيد مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومعلميها وموظفيها 

ورحبت وكيل وزارة  التعليم فى بورسعيد بالحضور مشيرة إلى أن كل مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومعلميها وموظفيها وعن كل ما يدور داخل أسوارها وفصولها وأنه لا يجوز لأي مدير مدرسة تجاوز إدارته التعليمية والتعامل المباشر مع ديوان المديرية لأى سبب من الأسباب.

وكيل تعليم بورسعيد مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومعلميها وموظفيها 

وشددت وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع على متابعة دفتر الحضور والانصراف للعاملين بالمدارس يوميا وكذلك متابعة غياب الطلاب واتخاذ ما هو متبع من إجراءات حيال إعلان أولياء أمورهم بتجاوز نسبة غيابهم.

وكيل تعليم بورسعيد مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومعلميها وموظفيها 

ووجهت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بإتباع أساليب ترغيب الطلاب لتحفيزهم على الانتظام في الحضور إلى المدرسة حتى ترتفع نسبة تحصيلهم للعلم ونبذ العنف البدني ومحاسبة كل المخالفين والمقصرين.

وكيل تعليم بورسعيد مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومعلميها وموظفيها 

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أنه سيتم غلق باب التحصيل لمجموعات التقوية المدرسية يوم 30 نوفمبر الجاري وعلى كل مديري المدارس اتخاذ ما يلزم نحو توريد اشتراكات الطلاب في موعدها تجنبا للوقوع في المشكلات المالية والإدارية.

وكيل تعليم بورسعيد مدير مدرسة هو المسئول الأول عن طلابها ومعلميها وموظفيها 

وفيما يخص الاستعداد لإجراء الامتحانات لفتت وكيل الوزارة إلى أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن إتمام الامتحانات في هدوء وسرية تامة كما أنه المسئول عن صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وصولا لتحقيق نتائج حقيقية لمستوى التحصيل العلمي الفعلي للطلاب.

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ووجهت وكيل الوزارة بعدم التعامل مع أي كيانات أو أفراد من خارج المؤسسة التعليمية لأي سبب من الأسباب أو التعاقد مع أي جهة أو مؤسسة تحت أي شعار أو مسمى وكذلك عدم استقبال أي شخصيات أو أي كيانات داخل المؤسسات التعليمية دون الرجوع مسبقا لإدارة أمن المديرية.

 

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