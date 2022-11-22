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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأمين المساعد للدعوة بـ "البحوث الإسلامية" يشارك في جلسة نقاشية بمنتدى شباب القناة

صدى البلد

شارك الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية د. محمود الهواري في فعاليات منتدى شباب القناة بجامعة قناة السويس؛ وذلك بحضور عدد من ممثلي الهيئات والوزارات بالمحافظة. 
 

تناولت الكلمة التي ألقاها د. الهواري البناء الأخلاقي للشباب ودوره في بناء المجتمعات والحفاظ عليها، وأكد خلالها أن الجانب الأخلاقي له أهمية عظيمة في بناء الفرد والمجتمع؛ فالإنسان الكامل يتكون من إيمان ومعاملة وأخلاق، مشيرًا إلى أن الإيمان بكل ما فيه من أقوال وأفعال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأخلاق والقيم لما لها من فضلٍ عظيم فهما متلازمان في تحقيق حياة آمنة مطمئنة. 

كما استمع الأمين المساعد إلى أسئلة الشباب واستفساراتهم ومداخلاتهم، وأكد لهم أن هذه المرحلة العمرية التي يعيشونها من أهم مراحل حياتهم وفيها يتكون البناء المعرفي الذي ينبغي أن يبنى بطريقة سليمة وهو ما يستلزم أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والبعد عن الشائعات. 


كما التقى الأمين المساعد بالدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع وجامعة قناة السويس في مجال التوعية اللازمة للطلاب والطالبات، ضمن المبادرات التي ينفذها المجمع مع مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الجامعات، والتي تستهدف تيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، وحرص الأزهر الشريف على التواصل الفعّال مع طلاب وطالبات الجامعات، والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

البحوث الإسلامية منتدى شباب القناة جامعة قناة السويس أخلاق

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