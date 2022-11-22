تعويذة كرة القدم السحرية تأسِر الزعماء بمشاهد تاريخية عن وحدة العرب

"وكأنها تعويذة سحرية ابتكرها أحد أعظم سحرة قبائل أدغال أفريقيا، تأثيرها سريع وتتخطى كافة العقبات لنشر الحب والوحدة بين الشعوب" .. هكذا كان لسان حال متابعي أحداث كأس العالم بقطر، وكيف كانت كرة القدم هي تلك التعويذة التي استطاعت أن توحد العرب وزعمائها، والجميع يبحث عن نصر بلد واحد، يمثله 4 منتخبات تمثل هذا البلد هو "العرب".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي حقق فوزا تاريخيا على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين لهدف، فيما حقق المنتخب التونسي تعادلا مهما مع منتخب الدنمارك بدون أهداف، في نتائج مبشرة قد تحقق حلم العرب في كرة القدم وتواجد أحد منتخبيها في الأدوار العليا وتخطي دور المجموعات.

وفي تخطى للدبلوماسية، نرى اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في مدرجات استاد لوسيل، رافعا ومتوشحا بعلم المملكة العربية السعودية، يعقبه تدوينة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحمل معاني الفرحة الحقيقة لفوز المنتخب السعودي، وكذلك فرحة كبيرة لكافة شعوب العرب بمبارتي السعودية وتونس، لتكتمل تعويذة كرة القدم .. وتلك أبرز مشاهدها.

علم السعودية على أكتاف أمير قطر

وفي المدرجات ومنذ بداية المبارة، تواجد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مباراة اليوم التي خاضها المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتخطى تميم الأعراف الدبلوماسية مع حماسه داخل مع المباراة، وطلب من الجماهير أن يعطوه علم ووشاح السعودية، حتى يضعه على كتفه ليكون في مقدمة مشجعي الأخضر في مواجهته القوية أمام منتخب التانغو، وهى اللقطة التي حازت برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي داخل قطر والسعودية، وداخل كافة الدول العربية.

بن سلمان سباق بالخير .. قطر على الأكتاف

ولكن تعوذة كرة القدم لتوحيد زعماء العرب كانت موجودة منذ اليوم الأول لانطلاق البطولة، وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سباقا بالخير، والتعبير عن الحب العربي عامة وقطر، وارتدى وشاحا عليه العلم قطري لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم، مساء الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديا الوشاح مقصورة كبار الحضور من المسؤولين، حيث كان يجلس إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدنم (فيفا)، جياني إنفانتينو، وهي المباراة التي أعقبت حفل انطلاق البطولة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وجه جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها قطر لمساندة جهودها في إنجاح استضافتها لبطولة كأس العالم، حسب بيان لوزارة الرياضة السعودية الأحد.

الإمارات أسيرة التعويذة من اليوم الأول حضورا وتفاعلا

وكانت الإمارات أسيرة التعويذة منذ انطلاق تأثيرها في يومها الأول، حيث كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صدارة المشاركين في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي أقيم على ملعب استاد "البيت في الدوحة، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوفود.

وما أن انتهت مباراة اليوم، كتب بن راشد عبر حسابه على «تويتر»: "فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

وكان بن راشد قد أعلن، عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدّم والازدهار.

ملك الأردن في المقصورة والملكة للسعودية "أبدعتوا"

وبالمقصورة الرئيسية كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في صدارة حاضري حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبجوار نخبة من الزعماء العرب، في رسالة حب ودعم عربي.

وفي أعقاب مبارارة اليوم، احتفت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، بفوز المنتخب السعودى على المنتخب الأرجنتينى، وكتبت ملكة الأردن عبر حسابها على "تويتر": "مبارك الفوز للسعودية وأهلها.. أبدعتو".

تعويذة تحمل الخير .. صورة الرئيس السيسي تاريخية

ويبدوا أنه بالفعل كرة القدم تصنع معجزات قد تعجز عن فعلها السياسة، ففي صورة تاريخية يعلم قدرها كافة المتابعين للأحداث السياسية بالشرق الأوسط، نجد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كزعيم لأكبر دولة عربية، في صدارة حضور افتتاح كأس العالم.

أيادي مصر في كل ملعب

وإن غاب المنتخب المصري عن فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن اسمهم سيكون حاضرا في كل ملاعب البطولة، وكيف لا، ومعظم الإنشاءات الرياضية من استادات وملاعب وفنادق ساهم فيها آلاف المصريين العاملين بقطر، ثم نجد أن هناك حالة منظمة من وحدة التشيج العربي، وتواجد كافة جماهير العرب وعلى رأس جماهير مصر داخل المدرجات كمنتخب تشجيع موحد للعرب.

حتى كلمة "صنع في مصر" تواجدت داخل كل استاد، كيف لا و"كرة القدم" التي تم تنفيذها خصيصا للبطولة، صنعت في مصر بأياد وبعقول مصرية، لتشهد ملاعب البطولة جمعاء حضورا مصريا من طراز فريد.

وسجلت الكاميرات حالة الفرح العارمة لمقاهي مصر والتي امتلاأت لتشجيع السعودية، ثم تونس في مباراتيها اليوم، وحجم الفرحة التي أبداها هؤلاء مع انتصار الخضر وتعادل تونس.

رئيس الجزائر ما يحدث بكأس العالم يشرف العرب جميعا

وكذلك إن غاب المنتخب الجزائري عن المنديال، فلا يغير الجزائريون وقلوبهم ورئيسهم عنها، وفي حضورة بمقصورة الافتتاح أشاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمستوى التنظيم الراقي الذي أظهرته دولة قطر في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، وقال تبون عقب حفل افتتاح مونديال قطر: "التنظيم كان أروع ما يكون، وأقل ما يقال عنه إنه تنظيم عالمي، يشرّف دولة قطر الشقيقة، ويشرّف العالم العربي كذلك".

وأضاف: "هناك أقوال من هنا وهناك من البعض، لكن دعهم يتكلمون ويتكلمون، لا أعتقد أنهم سيؤثرون.. ويبقى كل ذي نعمة محسود كما يقال"، وشدّد على ضرورة الافتخار بالإنجازات التي حققتها قطر بتنظيمها لكأس العالم، بقوله: "اليوم نفتخر كدول عربية بالمستوى الذي وصلت إليه قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه، والتي تتجه الأنظار إليها اليوم، ما رأيناه وعشناه شيء عظيم، وتنظيم جيد، ولا غبار عليه".

جامعة الدول العربية: كرة القدم شرفت العرب

وكان جامعة الدول العربية حاضرة في كرنفال وحدة العرب، حيث هنأ أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المنتخب السعودي على فوزه المستحق على منتخب الأرجنتين.

وقال أبوالغيط - في تغريدة على "تويتر": "كل التهنئة للمنتخب السعودي على فوزه المستحق على الأرجنتين .. أداء رائع وروح عالية شرفت الرياضة العربية.. وأسعدت الجماهير العربية.. نتمني توالي الانتصارات العربية في البطولة".