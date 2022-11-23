عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يفعل الإنسان عند حصول الفزع من الزلازل؟ يردد هذه الكلمات

هزة أرضية
هزة أرضية

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يستفسر عن الآداب والسنن المستحبة للإنسان عند حدوث الزلازل أو الهزات الأرضية.

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بما ورد في السُّنَّة المطهَّرة أن الإنسان إذا حصل له ما يُرَوّعُهُ أن يقول: هو الله، الله ربي لا شريك له؛ لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا راعَه شيء قال: «هُوَ اللهُ، اللهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ» رواه النسائي في "السنن الكبرى"، وأخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننهما" والطبراني في "المعجم الكبير" عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

وأوضحت، أن هذا الحديث يدلُّ على استحباب الدعاء عند حصول ما يُرَوّع الإنسان أو يُفزعه من الكوارث والأهوال أو غيرها بالدعاء المذكور، وكذلك استحب العلماءُ الصلاة عند حدوث شيء من هذا القبيل.


قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 282، ط. دار الكتب العلمية): [تُستحبُّ الصَّلاة في كلِّ فزعٍ؛ كالرِّيح الشَّديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم؛ لكونها من الأفزاع والأهوال، وقد رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه صلَّى لزلزلة بالبصرة] اهـ.


وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 602، ط. دار الكتب العلمية): [يُسنُّ لكلِّ أحد أن يتضرَّع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها؛ كالصَّواعق، والرِّيح الشديدة، والخسف، وأن يُصلِّي في بيته منفردًا؛ كما قاله ابن المقري لئلَّا يكون غافلًا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»] اهـ.


وبناءً على ما سبق: فإنَّه يُستحبُّ عند شعور الإنسان بزلزال أو هزة أرضية أن يتضرع إلى الله بالدعاء بأن يقول: هو الله، الله ربي لا شريك له، وأن يفزع لصلاة ركعتين عندها؛ لئلَّا يكون غافلًا عن الله الذي يُفرّج الكروب.

دار الإفتاء الزلازل الهزات الأرضية الآداب والسنن الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب.. شروط شغل وظيفة معلم مساعد وفقا لقانون تنظيم الأزهر الجديد

للشراء من الخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي إلنترا بالدولار

بعد ريمونتادا تاريخية.. انجازات هيرفي رينارد إفريقيا وفي كأس العالم

مقتل أحد المصابين في انفجار القدس بالأراضي المحتلة

إسبانيا تواجه كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

وزيرة الهجرة: التنسيق لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "إحياء الجذور"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخين ليس السبب الوحيد.. لماذا أصبح سرطان الرئة أكثر الأورام خطورة؟

نشرة المرأة| نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%.. ومايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

فيديو

بعد طلاقها من «عز العرب»|أيتن عامر ضيفة أمير كرارة في أحدث ظهور لها

إطلالة صادمة لـ «فيدرا».. وبيلا تار يلتقط صورًا تذكارية للمصورين |فيديو

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ