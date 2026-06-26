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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى المفتي تتألق في أحدث إطلالة على انستجرام

هدى المفتي
هدى المفتي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هدى المفتي الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة بلوك ميك اب يبرز جمالها. 

وتتميز هدى المفتي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، حيث تختار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

آخر أعمال هدى المفتي مسلسل “سوا سوا”

شاركت هدى المفتي في بطولة مسلسل “سوا سوا” إلى جانب أحمد مالك وكل من: خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبد العزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

هدى المفتي صور هدى المفتي إطلالة هدى المفتي

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