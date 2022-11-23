أيمن بهجت قمر: نشأت في بيئة فنية كاملة.. وبكتب اللي بحس بيه

أكد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، أنه نشأ في بيئة فنية كاملة، مضيفا:" كنت بحضر تجهيزات أكبر الأعمال الفنية التي يتم تقديمها في مصر ".

وقال أيمن بهجت قمر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" حضرت بروفات مسرحيات عظيمة كثيرة وحضرت بروفات أفلام كثيرة في فترة الطفولة ".

وأضاف أيمن بهجت قمر :" تربيت على القراءة كثيرا بفضل والدي"، مضيفا:" في بداياتي الفنية اتخذت قرار بتنويع طريقة تأليف الأغاني".

وتابع ايمن بهجت قمر :" أنا بكتب اللي بحس بيه بطريقتي ووجهة نظري وذلك يظهر في أغلب الأغاني والتترات التي قمت بكتابتها ".