مايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء.. والجمهور: ده فستان خطوبة

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسادت حالة من الجدل أثارها ظهور النجمة نيكول سابا بإطلالة جريئة .

وظهرت النجمة مايان السيد، بإطلالة مثيرة مرتدية فستانًا كب باللون السيمون اتسم بذيل شيفون منفوش وهو ما دفع الجمهور للتعليق: "ده فستان خطوبة".

ومن الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها الكيرلى منسدلاً على كتفيها.

وكان قد تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف ويعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.