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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

 يمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة  إلى مرض السكري وهي حالة طبية تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك ويمكن أن يكون لها عواقب غير متوقعة.
تعد أحد أعراض مرض السكري هو رائحة الفم الكريهة وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي بدوره إلى رفع مستويات الجلوكوز في اللعاب.

تتغذى البكتيريا على الجلوكوز مُسببة تراكم البلاك على الأسنان ، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى رائحة نفس "غير عادية" فعندما يكون الشخص مصابًا بمرض السكري ، فإن جسمه إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين بشكل فعال وعادة ، يقوم الأنسولين بتكسير الجلوكوز لتوفير الطاقة.

إذا لم يتمكن الجسم من الحصول على طاقته من الجلوكوز ، فإنه يبدأ في حرق الدهون للحصول على الوقود بدلاً من إنتاج الكيتونات.

أسباب أخرى لرائحة الفم الكريهة

نظرًا لاستهلاك العديد من الأطعمة والمشروبات على مدار اليوم ، فإنها غالبًا ما تنحصر بين أسناننا وتعلق في ثنايا صغيرة من اللسان ومناطق أخرى من الفم.

كيفية تقليل رائحة الفم الكريهة

يساعد  اتباع روتين جيد لنظافة الفم في تقليل من رائحة الفم الكريهة ويمكن أن يساعد ، إلى جانب الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان وأخصائي الصحة.

 

رائحة الفم الكريهة مرض السكري مستويات السكر في الدم اعراض مرض السكري رفع مستويات الجلوكوز

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