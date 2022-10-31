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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رائحة الفم الكريهة وراءها 6 أسباب.. بعضها خطير!

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

 رائحة الفم الكريهة من أكثر الحالات المزعجة والمحرجة التي يمكن أن يعاني منها الكثيرين وهناك أسباب مختلفة لظهور هذه المشكلة ، وأحيانًا قد تكون مؤشرًا على شيء أكثر خطورة. إليك أبرز أسباب الإصابة بها وفقا لموقع برايت سايد

1. تناول الكثير من البهارات 

ليس سرا أن الأطعمة ذات الرائحة الكريهة ، مثل الثوم والفلفل الحار ، يمكن أن تترك رائحة كريهة في أفواهنا. لهذا السبب ربما لاحظت أنه حتى لو قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول هذه الأطعمة ، فإن رائحتها (وطعمها) لا تزال باقية في فمك.

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2. عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميًا

 إذا كنت لا تغسل أسنانك بانتظام ، تتشكل طبقة البلاك ، والتي يمكن أن تسبب التهاب اللثة. ورائحة الفم الكريهة

3. المشاكل الصحية ، مثل جفاف الفم 

 جفاف الفم ، يحدث عندما لا ينتج فم الشخص ما يكفي من اللعاب بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعدوى والالتهابات التي تظهر في الفم والأنف واللوزتين أن تنتج الرائحة الكريهة لفمك . أيضًا ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من السرطان وفشل الكبد وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى أن يعانوا من رائحة الفم الكريهة. 

4. اختر العلكة بدلاً من النعناع بعد الأكل.

تشتهر العلكة بتحفيز إفراز اللعاب  والمساعدة على التخلص من  تسوس الأسنان وأمراض اللثة ولكن  تأكدي من مضغ العلكة الخالية من السكر لأن البكتيريا التي تعيش في فمك تحب السكر وستصنع معه حامضًا ضارًا.

5.الإصابة بالسكري

رائحة الفم الكريهة في بعض الحالات علامة على أن الجسم يستخدم الدهون كوقود بدلاً من الجلوكو

6.تليف الكبد

 تليف الكبد يعد سبب لانبعاث  رائحة كريهة من الفم من العلامات على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد نتيجة لمرض

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