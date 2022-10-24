بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك ويحول جسمك لألة لحرق الدهون يمكنك اتباع خطة على الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن وحرق ونسف الدهون إليك خطة الرجيم الغذائي التالي التالي لمدة 4 أسابيع للتخلص من السمنة ونسف الكرش والأرداف بأإليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
الأسبوع الأول
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
بيضة مسلوقة +1 شريحة توست
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء
أوشريحتان من اللحم المشوى + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
كوب زيادى + شريحة بطيخ
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
الأسبوع الثاني
الأفطار
3 ملاعق جبنة قريش +1 توست سن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة أو شوفان باللبن
▪️الغداء
-ربع فرخة مشوية + طبق خضار سوتيه
▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة
▪️العشاء
- 3 ملاعق فول بالليمون + 1 توست سن
ثم التكرار في باقي الأيام مشروب الليمون والجنزبيل
الأسبوع الثالث
الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن
سناك بعد الغذاء
ب3 ساعات كوب جنزبيل بليمون
العشاء ..
قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سن
الأسبوع الرابع
الإفطار ..
كوب عصير برتقال أو شاى باللبن لبن خالى الدسم أو نسكافيه خالى الدسم
+بيضة مسلوقة + طبق سلطة + ربع رغيف سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون + طبق سلطة + ربع رغيف سن
الغداء ..
شريحتان لحم مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بنى
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
سناك بعد 4 ساعات ..ثمرة فاكهة
أو
طبق شوفان بالعسل
بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
كوب زبادى لايت أو جبن قريش + توست سن
بعد العشاء ..
ثمرة فاكهة.