خطة رجيم لـ 10 أيام لحرق الدهون وإنقاص الوزن

جربت الكثير من الرجيمات دون جدوى فإذا كنت من ذوى الإرادة الضعيفة إليك رجيم مثالى يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن سريعًا والتحكم فى الشهية إليك خطة الرجيم لمدة 10 أيام يقدمها موقع برايت سايد

خطة الرجيم

الإفطار



بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش

أو

طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي +

أو

1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى

أ2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.

سناك بعد الفطار ..

طبق شوفان بلبن

الغذاء



شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة + قطعة دجاج مشوى

أو

كوسة سوتيه +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو

طبق شوربة خضار +شرحتان لحم مشو

أو

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق أرز بسماتى



1/2 دجاجة مشوية + ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.



أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.

أو

طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة

العشاء ..



كوب زبادي خالي الدسم

أى نوع جبنة خالى الدسم 100 جرام+ربع رغيف سن



ثمرة فاكهة

أو

بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

أو

بيضة مسلوقة +1 توست سن