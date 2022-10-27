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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم بدون حرمان.. نظام غذائي ينحت قوامك

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن خطة رجيم سريع لنحت قوامك، يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية الزائدة، فهو يخلصك من الوزن الزائد ويساعد على تحت قوامك، إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

الأسبوع الأول

 

وجبة الإفطار:


2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء:


صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.

أو

4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.
أو
علبة تونة بدون زيت.

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الأسبوع  الثاني


الإفطار 6 صباحا


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة


الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا


علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء ..

 قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش

 

زاد وزنك كثيراً خلال الفترة الماضية  يمكنك حرق ونسف الدهون بسرعة بأسرع رجيم  فى 7 أيام فقط  إليك خطة الرجيم لمدة  7 أيام يقدمها موقع برايت سايد 

رجيم

الأسبوع الثالث


وجبة الإفطار 

 

بيضة مسلوقة +طبق سلطة 

اليوم الأول 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي  + 3 ملاعق أرز

اليوم الثانى 

 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه 

اليوم الثالث


 3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع 

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

اليوم الخامس 

 3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى

اليوم السادس والسابع 

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

ثمرة فاكهة

العشاء 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
أو طبق شوفان بالبن خالي الدسم.

خطة رجيم انقاص الوزن الرجيم الغذائى الوزن الزائد السعرات الحرارية الزائدة

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