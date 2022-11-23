بلغت قوته 5.9 درجة.. إصابة 22 شخصًا جراء زلزال قوي ضرب تركيا

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 22 شخصا جراء زلزال قوي ضرب منطقة دوزجة غربي تركيا، أحدهم في حالة خطيرة.

وقال وزير الصحة التركي "الوضع الحالي فيما يتعلق بالزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة والذي وقع في دوزجة في الساعة 04:08 صباحا: لدينا 22 جريحا في دوزجة، أحدهم في حالة خطيرة بسبب القفز من ارتفاع".

وتابع "تم إرسال فرق الإسعاف المطلوبة إلى المدينة، وسنشارك المعلومات الجديدة".

وفي وقت سابق، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة غرب تركيا، فجر الأربعاء.

We have been hit by a really hard earthquake now here in Düzce pic.twitter.com/HnMDuIEytG — lil_monster🐾 (@Jeanettkhalid) November 23, 2022

وأضاف المركز في بيان، أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين اثنين.

فيما نشرت وسائل إعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا، مقاطع فيديو توثق خروج المواطنين في الشوارع في بعض المناطق مثل إسطنبول، ولحظات الرعب التي عاشوها جراء الزلزال.

رعب في جوف الليل وسط #إسطنبول بعد أن ضرب زلزال قوته 6.1 على مقياس ريختر، مناطق في غرب #تركيا.



نسأل الله السلامة. pic.twitter.com/WmaKTzALFN — Maryame Mohammed (@RaMaryame) November 23, 2022

وشعر بالزلزال السكان في أنقرة وإسطنبول وولاية دوزجة، ولم تكشف السلطات في تركيا عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.