عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات جراء زلزال تركيا إلى 50 شخصا

صدى البلد

   أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الإصابات جراء الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب شمال غربي البلاد، إلى 50 شخصا على الأقل .

وقال صويلو - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن القفز من الشرفات أو النوافذ أحدهم حالته خطيرة.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار فادحة، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي انقطع أثناء الزلزال إلا أن السلطات تعمل على إعادته.

وأشارت القناة إلى أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة في أعقاب وقوع الزلزال، أحدها يبلغ شدتها 3ر4 درجة على مقياس ريختر.

وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن مركز الزلزال وقع في بلدة "جولياكا" بمحافظة "دوزجه" التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق مدينة "اسطنبول".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

بطاقة هيا وجذب مشجعي كأس العالم لمصر.. نصائح عاجلة لتحقيق أكبر فائدة

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على دير أرثوذكسي.. روسيا تهاجم أوكرانيا وتصفها بـ «الملحدة» و«اللاأخلاقية»

المهيري يفتتح الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية بالخدمات الإدارية

باع كليته بـ20 ألف جنيه.. تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية

المغرب بالقوة الضاربة أمام كرواتيا في كأس العالم

البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي بإجمالي قيمة سوقية 836.204 مليار جنيه

حقيقة وجود وفيات بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

كيف تعرف أن هناك بق الفراش في غرفة الفندق أو المنزل

فيديو

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ