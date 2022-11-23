ارتفاع حصيلة الإصابات جراء زلزال تركيا إلى 50 شخصا

أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الإصابات جراء الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب شمال غربي البلاد، إلى 50 شخصا على الأقل .

وقال صويلو - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن معظم الإصابات ناتجة عن القفز من الشرفات أو النوافذ أحدهم حالته خطيرة.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار فادحة، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي انقطع أثناء الزلزال إلا أن السلطات تعمل على إعادته.

وأشارت القناة إلى أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة في أعقاب وقوع الزلزال، أحدها يبلغ شدتها 3ر4 درجة على مقياس ريختر.

وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن مركز الزلزال وقع في بلدة "جولياكا" بمحافظة "دوزجه" التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق مدينة "اسطنبول".

