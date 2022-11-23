الفيروس المخلوي.. الصحة تحذر من 3 أعراض حال ظهورها على طفلك

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة المتعلقة بالفيروس المخلوي الذي ينتشر بين الأطفال بصفة خاصة في مثل هذا الوقت من العام .

وقالت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الأعراض حال ظهورها علي طفلك يجب الذهاب فورا الي الطبيب والتي تتمثل في التالي :-

ارتفاع درجة الحرارة

ضيق التنفس

العطس

الصحة فترة حضانة الفيروس المخلوي من ٤ الي ٦ ايام

واوضحت وزارة الصحة والسكان تن فترة حضانة الفيروس المخلوي تترواح من 4 الي 6 أيام علي أقصي تقدير موضحة ان خطورته تتمثل في الانتشار ولكنه علي المستوي العام ولا تمثل أعراضه خطورة