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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا ترفض فرض سقف لأسعار الغاز.. وتوجه اتهامات خطيرة لـ المفوضية الأوروبية

صدى البلد

اتهمت إسبانيا، اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية بأنها تهزأ بالعالم عبر مقترحها بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز مؤكدة أنها ستعارض ذلك بشدة.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا: "طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحا"، واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها "مهزلة".

وأضافت: "ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود: سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة على التضخم"، متهمة المفوضية بأنها "تهزأ بالعالم".

واقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، آلية مؤقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط قاسية جدا بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.

وأكدت ريبيرا: "أعلم أن هناك استياء شديدا لدى غالبية الدول الأعضاء تجاه هذا الاقتراح"، مشيرة إلى أن مدريد ستعارض بشدة هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي، الخميس.

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وأضافت: "المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء.. على بروكسل تقديم اقتراح جاد وإلا سنتوقف ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها".

وتهدف الآلية إلى تحديد سقف اعتبارا من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية تسليم الشهر التالي في السوق الهولندية، بورصة الغاز الأوروبية، المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.

وستشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميجاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.

المفوضية الأوروبية اسبانيا الغاز

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