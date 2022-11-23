المحرصاوي لطلاب اللغة العربية: عليكم بالتعمق حتى يسهل فهمها واستيعابها

واصل الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضراته التدريبية ضمن سلسلة محاضرات "دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال" التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال برنامج سفراء الأزهر، وذلك بمقر كلية اللغة العربية بالدراسة.

دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال

أكد الدكتور المحرصاوي، على الطلاب خلال محاضراته بضرورة التعمق في دراسة القواعد النحوية واستيعابها جيدا والتركيز في النص حتى يسهل على الطالب فهم اللغة العربية وبنائها بشكل سليم، وإعراب كل فعل في جملته من خلال السياق العام المفهوم؛ وفقا للقواعد النحوي.

وخلال المحاضرة، تناول شرح أدوات الشرط من خلال بعض الآيات القرآنية، وبين لهم الفعل المضارع متى يكون مجزوما، وشارحا لأحوال نصب الفعل المضارع وعلامات نصبه وأدوات نصبه.

ثم قام الدكتور المحرصاوي في نهاية المحاضرة، بعرض تطبيقات للتدريب على ما سبق من محاضرات "من محاضرات "دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال"؛ لقياس مدى استعياب الطلاب للقواعد التي تم شرحها من قبل.