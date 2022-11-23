مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك

قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية تعني تحويل الفواتير الورقية إلى أخرى إلكترونية، يتم تسجيلها بشكل فوري لدى مصلحة الضرائب، وتم تطبيق المنظومة تجريبيا منذ عام 2020، وتمت على عدد صغير من الممولين والشركات.

وأضافت "رشا عبد العال" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم تطيبق أول مرحلة إلزامية للمنظومة خلال شهر نوفمبر عام2020، مشيرة إلى أن المنظومة تم إطلاقها على 8 مراحل.

ولفتت إلى أنه تم تطبيق جميع المراحل ما عدا المرحلة الثامنة، والتي سيتم تطبيقها في 15 ديسمبر القادم، وبذلك يكون تم تطبيق جميع مراحل الفاتورة الالكترونية، مشددة على أن الفاتورة الإلكترونية لا تعني تحصيل الضريبة بشكل فوري.

وأوضحت أن الفاتورة الالكترونية لها نوعان، في فاتورة إلكترونية ضريبية تكون من شركة لشركة، وهناك منظومة أخرى تعرف بـ الايصال الالكتروني وتتم من شركة أو تاجر لمستهلك أو مواطن.

وشددت على أن الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك، مشيرة إلى أن جميع ممولي مصلحة الضرائب المسجلين ملزمون بالتسجيل على المنظومة قبل 15 ديسمبر.