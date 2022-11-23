عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك

صدى البلد

قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية تعني تحويل الفواتير الورقية إلى أخرى إلكترونية، يتم تسجيلها بشكل فوري لدى مصلحة الضرائب، وتم تطبيق المنظومة تجريبيا منذ عام 2020، وتمت على عدد صغير من الممولين والشركات.

وأضافت "رشا عبد العال" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم تطيبق أول مرحلة إلزامية للمنظومة خلال شهر نوفمبر عام2020، مشيرة إلى أن المنظومة تم إطلاقها على 8 مراحل.

 

ولفتت إلى أنه تم تطبيق جميع المراحل ما عدا المرحلة الثامنة، والتي سيتم تطبيقها في 15 ديسمبر القادم، وبذلك يكون تم تطبيق جميع مراحل الفاتورة الالكترونية، مشددة على أن الفاتورة الإلكترونية لا تعني تحصيل الضريبة بشكل فوري.

 

وأوضحت أن الفاتورة الالكترونية لها نوعان، في فاتورة إلكترونية ضريبية تكون من شركة لشركة، وهناك منظومة أخرى تعرف بـ الايصال الالكتروني وتتم من شركة أو تاجر لمستهلك أو مواطن.

 

وشددت على أن الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك، مشيرة إلى أن جميع ممولي مصلحة الضرائب المسجلين ملزمون بالتسجيل على المنظومة قبل 15 ديسمبر.

الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب الإيصال الإلكتروني المستهلك اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

ترشيحاتنا

بعد رحيله | حسن الشرق فنان لم تبهره أضواء المدينة

بدلا منها | بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

شبيه محمد صلاح في 6 أكتوبر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

سيراميكا كليوباترا يفوز على إنبي 4 -2 وديا

البورصة السلعية لخفض الأسعار والقضاء على الغش التجاري |إزاي تستفيد منها

سمير فرج: الحرب المقبلة في المنطقة ستكون معركة غاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماعنديش مانع أعمل مشاهد جريئة.. شاهد ابنة شقيقة إلهام شاهين بالحجاب

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ