الفاتورة الإلكترونية|الضرائب تعلن عن مشروع حوافز جديد..ورسالة مهمة للممولين قبل 15 ديسمبر

خصص برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة للحديث عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع رشا عبد العال، معان رئيس مصلحة الضرائب، وشمل اللقاء الحديث عن مزايا المنظومة وأهم شروط التسجل، ورسائل عدة للممولين..حيث:





الضرائب تعلن عن مشروع حوافز جديد

قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ مشروع لتحفيز المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونة، مشددة على أن هذه الحوافز يمكن أن تصل إلى ملايين الجنيهات.



الضرائب لـ الممولين: يجب التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا الموعد



قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن جميع ممولي مصلحة الضرائب المسجلين ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر، متابعة:" المسجلون ملزمون بالتسجيل وإرسال الفاتورة والإيصالات في حالة التعامل مع شركات وممولين آخرين".



مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك



وأوضحت أن الفاتورة الالكترونية لها نوعان، في فاتورة إلكترونية ضريبية تكون من شركة لشركة، وهناك منظومة أخرى تعرف بـ الايصال الالكتروني وتتم من شركة أو تاجر لمستهلك أو مواطن.

وشددت على أن الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك، مشيرة إلى أن جميع ممولي مصلحة الضرائب المسجلين ملزمون بالتسجيل على المنظومة قبل 15 ديسمبر.



