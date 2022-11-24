عصام الحضرى يشارك جمهوره بصورة له من داخل الجيم.. شاهد

شارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، جمهوره بعدة صور له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر عصام الحضرى فى الصورة داخل الجيم يمارس التدريبات الرياضية .

و استعاد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ذكرياته فى كاس العالم فى روسيا عام 2018 بنشر صورة له من مبارة المنتخب المصرى امام منتخب السعودية .

وعلق عصام الحضرى على الصورة قائلا “ كاس العالم ”.

و هنأ الحساب الرسمي «للفيفا» عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، كأكبر لاعب سنًا مشاركةً في المونديال على مر التاريخ.