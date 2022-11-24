ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة Aegean odyssey

استقبل ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية Aegean odyssey التى ترفع علم "مالطا " وعلى متنها 150 راكب وبحَار من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

،حيث يبلغ طولها 115مترًا والعرض 20 مترا وغاطس 6.8 مترا.



والجدير بالذكر أن السفينة ستقل عدد 288 راكب كانوا في رحلة بمدينة الأسكندرية.

وسوف تغادر السفينة ميناء بورسعيد السياحى اليوم الساعة 6.30 مساءامتجهه إلى ميناء أشدود.

وقد تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بميناء بورسعيد السياحى لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلي الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية ، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط لميناء بورسعيد السياحى دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.