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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يحقق مستويات تاريخية جديدة وعيار 21 يسجل 1391 جنيهًا

صدى البلد

سجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع سعر تداول الاوقية بالبورصة العالمية، بعد أن أظهرت بيانات محضر الاجتماع السابق للفيدرالي الأمريكي، مؤشرات حول رغبة المسؤولين في إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة، بنسب أقل من السابق.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1391 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 1756 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1590 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1192 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 928 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11128 جنيهًا.

أشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب التعاملات عند مستوى 1337 جنيهًا، وارتفاع لمستوى 1367 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1364 جنيهًا، وتراجعت الأوقية بنحو طفيف ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1740 دولارًا، وتراجعت مستوى 1733 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1757 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1737 دولارًا.

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