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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يهزم البنك في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 فوزاً على ضيفه البنك الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

افتتح محمود حمدي التسجيل للأهلي في الشوط الأول بتسديدة قوية، وخلال الشوط الثاني أضاف ميدو أسامة الهدف الثاني من رأسية رائعة، قبل أن يقلص البنك الأهلي الفارق بهدف من ركلة جزاء.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - شرقية - مازن أسامة - محمد وائل.

الوسط: أحمد داوود - أحمد طعيمة - ميدو أسامة - محمد حمدي - أحمد أشرف.

الهجوم: محمود حمدي.

وشارك عبد الله مصطفى بدلًا من محمد حمدي، وإبراهيم عبد الحكيم بدلًا من طعيمة، وميدو نبيل بدلًا من محمد وائل، ويوسف شريف بدلًا من أحمد أشرف، وسمير محمد بدلًا من محمود حمدي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ١٧ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، مسجلًا ١٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك. 

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