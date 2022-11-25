يدعو لها .. منشور مؤثر لـ شقيق أنغام بعد وعكتها الصحية

كتب شقيق الفنانة أنغام - الموزع الموسيقي خالد سليمان - منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد دخول شقيقته في وعكة صحية مفاجئة.

وقال شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك، متوسلا لله بالدعاء قائلا: «يارب اعفو عنها واشفيها .. اللهم امين يارب العالمين».

وكتب شقيق أنغام، دعاء بمنشور أخر كتب فيه: «اللهم اذهب البأس ربّ الناس.. اشف وأنـــــت الشّافـــــي، لا شفاء إلا شــــفاؤك .. شفاء لا يغـــــادر سقماً، أذهـــــب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفـــــي كل مريض وتمــــــدّه بالصحّــــــة والعافــــــية لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شـــيءٍ قديــــر. آمين ياارب العالمين».

أنغام ووعكتها الصحية

فى أول رد من شقيق المطربة أنغام أكد أنها بصحة جيدة وفى تحسن مستمر داخل المستشفى المحجوزة فيها حاليًا.

ونفي خالد سليمان شقيق أنغام فى تصريحاته لـ et بالعربي أن شقيقته لم تصاب بشلل فى الأمعاء كما قال البعض وأضاف خالد أن جميع أفراد أسرة أنغام بصحبتها على مدار الساعة فى المستشفى متمنين لها الشفاء العاجل.

وقال والد أنغام فى تصريحات لـ et بالعربي أن معظم الأخبار التى تم تناقلها حول الحالة الصحية لأنغام غير صحيحة وأنها لم تفقد الوعي كما قال البعض وأن حالتها مستقرة مطالبا جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".