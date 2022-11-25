فتح تحقيق مستقل.. أمريكا: محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين بإيران

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان تصويت مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق مستقل في قمع الاحتجاجات الإيرانية يعد دليلًا واضحًا على الالتزام الدولي المتزايد بمحاسبة النظام الإيراني على عمليات القمع .



وأكد سوليفان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، مواصلة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمحاسبة إيران جراء العنف ضد المتظاهرين .



وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد صوت، أمس، بأعضائه الـ47،على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران، والانتهاكات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين بحق آلاف المتظاهرين .



وقد صوتت 25 دولة لصالح القرار، بينما تحفظت 16 دولة، وعارضت القرار 6 دول.. ونصت مسودة المشروع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسبًا لآلية المحاسبة .



كما دعت السلطات الإيرانية إلى وقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي بحق المحتجين والمتظاهرين.

