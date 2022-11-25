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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة قطر والسنغال في كأس العالم

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن الإسباني فليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم (قطر 2022).


وجاء تشكيل قطر كالتالي:

 

حراسة المرمى: مشعل برشم
خط الدفاع : بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسم.
خط الوسط: إسماعيل محمد، عاصم مادييو، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام أحمد.
خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

 

تشكيل السنغال:


حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع : يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبز، عبدو ديالو.
خط الوسط: إدريسا جاي، نامباليس ميندي، فامارا دييدهيو.
خط الهجوم: كريبين دياتا، بولاي ديا، إسماعيلا سار.
وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، منتخبات قطر والسنغال وهولندا والإكوادور.

قطر السنغال كأس العالم طر 2022 تشكيل قطر

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