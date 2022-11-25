عواقبه وخيمة وآثاره خطيرة.. خطيب الجمعة بكفر الشيخ يحذر من الكسب الحرام

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن ديننا الحنيف ينظر إلى العمل نظره إكبار وتوقير باعتباره سبيلاً للتقدم والرقي، والمتأمل في القرآن الكريم يجد الدعوة إلى السعي والجد والاجتهاد في طلب الرزق بينة واضحة.

وأوضح صقر، خلال خطبة الجمعة، أن طلب الرزق في الإسلام قائم علي أساس الكسب الحلال في إطار من الصدق والإيجاب والقبول والتراضي وعدم الغرر واستغلال حاجات الناس، والكسب الحلال سبب لحلول البركة والخير والنماء.



وتابع، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ: «من عرف بركة الكسب الحلال لم تمتد عينه إلى الحرام أبداً مهما كان كثيرًا لأن الحلال فيه بركة في النفس والمال والولد وراحة الضمير وهدوء البال والكسب الحلال سبب لقبول الدعاء والبركة في الأهل والولد».



وحذر الشيخ شعيب صقر، من الكسب الحرام، مشيراً إلى أن عواقبه وخيمة وآثاره خطيرة فهو يبدد الطاقات ويهدر الكفاءات ويعطل مصالح البلاد والعباد فما أحوجنا إلي الكسب الحلال طاعة لرب العالمين وصيانة للعرض والدين وحفاظاً علي نعمة الوطن.