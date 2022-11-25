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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

صدى البلد

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في المدينة وذلك، غداً، السبت من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بشبكات الكهرباء ، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.


وأكد المحاسب السيد عبد الستار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، هي : موقف الأرياف، تقسيم رجب، شارع الإستاد، حي مكة، المرور ، منطقة جمال عبد الناصر، مركز الأرياف، تقسيم المعلمين، طريق المستشفى.

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السبت.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق في دسوق بكفر الشيخ

وفي سياق متصل، تابع المحاسب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل، استكمال أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بأماكن متفرقة بالمدينة يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالإضافة إلى تطهير صفايات الأمطار استعداداً لموسم الشتاء والمتابعة الدورية لأعمال التطهير الخطوط والمحطات والصفايات ورفع مخلفات التطهير فى حينه.

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