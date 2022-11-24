رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية .. صور

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اليوم الخميس ، أعمال الامتحانات المؤهلة لمرحلة الدكتوراه، والتي عقدت اليوم، في كلية التربية الرياضية للمرة الثالثة، بحضور عدد من أساتذة التربية الرياضية ولجنة الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، الدكتور يوسف دهب أستاذ فسيولوجيا الرياضة بجامعة الإسكندرية، الدكتور وجيه حمدي عميد كليه التربية الرياضية بالهرم الأسبق ومدرب منتخب مصر للكره الطائره ، الدكتور جمال حماده العميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بالسادات وأستاذ التدريب الرياضي لكره اليد، الدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الرياضي المصري للجامعات السابق ومدرب منتخب مصر لألعاب القوي، الدكتور أميمة العجمي استاذ الميكانيكا الحيوية والمراجع بالهيئة العامة لضمان الجوده والاعتماد، الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ العاب المضرب بجامعة الزقازيق ومدرب منتخب مصر للهوكي وأمين سر لجنة الترقيات للأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من الأساتذة المتخصصين في مختلف التخصصات،عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور عبد الحليم عكاشة، الدكتور أحمد زينة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رشاد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نجلاء إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأساتذة التربية الرياضة وفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الطالب يحصل على دعم واهتمام الدولة لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الجامعة أنهت استعداداتها وجرى توفير مقار للجان الاختبارات مشيدا بالجهد المبذول من إدارة الكلية، وقال د. "دسوقي" إن كلية التربية الرياضية تعتمد أسلوبًا أكاديميًا متميزًا لتنمية المهارات والمواهب وخلق شخصية متكاملة للطالب.

أشار الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن الكلية عقدت لجان امتحان "تأهيلي الدكتوراه" لـ 30 طالباً وطالبة للمرة الثالثة منذ إنشائها، وأضاف أن تلك الاختبارات تتميز بتنوع التخصصات التي ترتقى بالمجالات الرياضية المختلفة.