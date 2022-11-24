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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء طريق للشاحنات موازياً لـ الدولي الساحلي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية، لإنشاء طريق للشاحنات من الرصف الخرساني موازياً للطريق الدولي الساحلي، من كوبري البرلس العلوي بطول 35 كم، حتى قطاع الأمن المركزي على حدود محافظة الدقهلية، يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بشبكات الطرق واستحداثها وتوسعاتها، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مؤكداً أن الاهتمام بالطرق والمحاور يعمل على خلق منظومة متكاملة من النقل.
 

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من المسئولين بمديرية الطرق، والدكتور أحمد سعيد، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمهندس نصر طبيخ، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع الكهرباء بكفر الشيخ.
 

كما ناقش محافظ كفر الشيخ الأعمال التي يشهدها مشروع إنشاء كوبري سخا العلوي على مزلقان السكة الحديد الجاري العمل به به، مؤكداً أن موقع كوبري سعد زغلول، شهد المعاينات الخاصة، من قطاع كهرباء كفر الشيخ والهيئة العامة للطرق وإعادة عرض المقايسات الخاصة بالمشروع.

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