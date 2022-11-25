أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة.

من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية بكسح مياه الأمطار من الشوارع، وخاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية، وذلك لعدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.

وفي سياق متصل، تابع رؤساء المراكز والمدن أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي وصفايات مياه الأمطار، في إطار الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.