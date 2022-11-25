عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ

أمطار في كفر الشيخ
أمطار في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة.

حلم طال انتظاره .. هل يصعد كفر الشيخ لدوري الأضواء والشهرة؟ .. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية بكسح مياه الأمطار من الشوارع، وخاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية، وذلك لعدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.

 

وفي سياق متصل، تابع رؤساء المراكز والمدن أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي وصفايات مياه الأمطار، في إطار الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ امطار غزيرة قرى المحافظة درجات الحرارة محافظ كفر الشيخ فصل الشتاء جمال نور الدين فصل الكهرباء مياه الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

موضوعات متعلقة

حلم طال انتظاره .. هل يصعد كفر الشيخ لدوري الأضواء والشهرة؟ .. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

السبت.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق في دسوق بكفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية .. صور

لأول مرة.. غلق ثقب بين الأذينين بالقسطرة التداخلية بمستشفى كفر الشيخ العام

محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء طريق للشاحنات موازياً لـ الدولي الساحلي

رفع 1990 طن مخلفات وقمامة خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ

انطلاق المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية للشباب في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الصحة: 1.5 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

سلة الأهلي عقدة الاتحاد السكندري بخمس ألقاب في 13 شهرا

انفوجراف.. تمويل 578 مشرعا صغيرا باستثمارات 9,5 مليون جنيه في 17 محافظة

استثمر في المستقبل.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالسعودية

الصين تبدأ حجرًا صحيًا في مدينة تضم أكبر مصنع بالعالم لإنتاج آيفون

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

فيديو

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ