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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022

صدى البلد

أعلن لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه لمواجهة الإكوادور، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:.

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

خط الدفاع: دينزل دومفريز - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - دالي بليند

خط الوسط: فرينكي دي يونج - تون كوبمينرس - دافي كلاسين

خط الهجوم: كودي جابكو - ستيفن بيرجفاين.

وجاء تشكيل الإكوادور كالتالي:.

حراسة المرمى: جالينديز.

خط الدفاع:هينكابي، بوروزو، توريس.

خط الوسط: بريسيادو، كايسيدو، مينديز، إستوبينان.

خط الهجوم: بلاتا، إينير فالنسيا، إيسترادا.

يدخل منتخب هولندا اللقاء وهو في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الإكوادور والذي يأتي خلفهما منتخب السنغال بنفس عدد النقاط بعدما فاز على قطر بثلاثية.

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