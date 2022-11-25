توجيه رسمي في جامعة حلوان يخص الطلاب السعوديين الوافدين

التقى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مجموعة من الوافدين السعوديين، ممثلا عنهم أخصائى الإدارة الصحية عوض العقيلي، ومن وزارة الحرس الوطني، الشئون الصحية، وزارة الرياضة، الإتحاد السعودي للتنس، الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالطلاب السعوديين، وكيفية تطوير العلاقات بين الوافدين والجامعة لجذب المزيد من الطلاب، كذلك تم مناقشة تسهيل إجراءات القبول والمميزات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي ضرورة استمرارية التواصل المباشر بين الجامعة والوافدين لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب السعوديين، الوقوف على احتياجاتهم، وقال رئيس الجامعة أن هناك مجموعة من الخدمات المتطورة تقدم للطلاب من خلال مكتب الوافدين بالجامعة مما يسهل على الطالب إجراء كل الإجراءات فى وقت واحد.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تسعى لتدعيم سبل التعاون الثقافي والعلمي، تقديم الإرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة للطلاب داخل الجامعة من أجل التيسير على الطلاب وتلبية كافة متطلباتهم خلال فترة دراستهم بالجامعة فهم سفراء لوطنهم في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على توفير كل سبل الدعم والجودة في الخدمات والدراسة وكافة المتطلبات المتعلقة بالطلاب الوافدين، كما دعا الوافدين السعوديين إلى تقديم مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل العمل على توفيرها ولجذب المزيد من الطلاب للدراسة بجامعة حلوان والتى تضم عدد كبير من البرامج المميزة.