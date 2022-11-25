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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو عملت إيه | رسالة قوية من مهيب عبد الهادي لـ كيروش

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

انتقد الاعلامى مهيب عبد الهادى، المدير الفني لمنتخب إيران كيروش، بعد الفوز على ويلز بهدفين دون رد،  في  المباراة التي أقيمت، على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم 2022.


وكتب مهيب عبد الهادى عبر تويتر "والله لو عملت إيه يا كيروش. انت السبب في عدم وصولنا الي كأس العالم ويلز تتغلب انهاردة من اي سواتيني"
 


فاز منتخب إيران بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على نظيره ويلز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت، على استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم 2022.

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