عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام العمود الفقري .. أسبابها وكيف تتخلص منها

عمود فقري
عمود فقري

تعد آلام العمود الفقري من المشكلات المنتشرة بشكل واسع بين مختلف الأعمار وفى بعض الأحيان تكون قوية جدا لدرجة يصعب تحملها .

وهناك فارق بين آلام العمود الفقري ووجع الظهر فالأخيرة يقصد بها كل مكونات الظهر من أنسجة وخلايا ولكن العمود الفقري شئ خاص وله أسباب مختلفة عن آلام الظهر. 

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

هل سيخرج من كأس العالم .. مدة علاج إصابة الشهرانى لاعب السعودية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

خدع الناس.. مطعم يثير ضجة على السوشيال ميديا


وقدم موقع “clevelandclinic” طرق علاج آلام العمود الفقري وأهم أسبابه للتمكن من تجنبها وتقليل احتمالات الإصابة.


ما الذي يسبب آلام العمود الفقري
توجد عوامل ومشكلات صحية عديدة تساهم فى المعاناة من آلام العمود الفقري ، أبرزها: 

التهاب الفقار اللاصق 
التهاب المفاصل
انزلاق الفقار الانحلالي
تنكس القرص الفقري
اعتلال الجذور
ضعف المفصل العجزي الحرقفي
تنكس القرص الفقري
تضيق العمود الفقري 
انزلاق الفقار
الصدمة والإصابة
ورم حميد وفى حالات نادرة سرطاني
 

علاج آلام العمود الفقري
يتم تحديد علاج آلام العمود الفقري بناء على السبب فى الإصابة بها ولكن بصفة عامة فإن علاج آلام العمود الفقري يكن ضمن الخيارات التالية:

الكمادات الباردة أو الساخنة.
التمارين خاصة الإطالة
التدليك والمساج
جراحة
مضادات حيوية
كورتيزون
علاج بدني
مرخيات العضلات والمنشطات ومسكنات الألم الأخرى التي تُصرف دون وصفة طبية والتي يتم وصفها.
استخدام تقويم العمود الفقري
العلاج بالإبر.

 تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

 احصل على الكثير من الراحة والسوائل.

آلام العمود الفقرى علاج آلام العمود الفقري أسباب آلام العمود الفقري تسكين آلام العمود الفقري العمود الفقرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

كأس العالم 2022.. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء رغم الهزيمتين

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أسماء مدوية.. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المصري

موضوعات متعلقة

اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

تحذير.. التاتو يصيبك بمرض خطير

افتكاسة جديدة.. طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

بسبب الأجهزة ذ الإليكترونية.. مليار شاب مهدد بفقدان السمع نهائيا

بدل الأرز .. طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: النواب استلم النسخة النهائية من قانون التصالح في مخالفات البناء

السياحة والآثار تطلق حملة لترويج التسهيلات المقدمة لجذب مشجعي كأس العالم

مجلس النواب: البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.. فيديو

حزمة مغالطات| بيان مجلس النواب عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

محمود فايز يحذر منتخب السعودية قبل مواجهة بولندا بكأس العالم .. تفاصيل

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

قميص شيفون.. ظهور صادم لـ ويجز على إنستجرام.. شاهد

رقم خرافي.. سعر إطلالة مي عمر في دبي.. شاهد

10 صور تكشف عن إطلالات نورهان قنديل بعد خلع الحجاب| شاهد

فيديو

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

أهانت ربات البيوت.. هجوم على صاحبة تريند مش طموحي أستنى الفرخة تفك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ