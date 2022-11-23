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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن التشجيع الجنوني لكرة القدم فى كأس العالم بقطر 2022  يشكل خطر كبير على القلب وحياة الإنسان

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وأضاف “ جمال شعبان” فى منشور له على الفيس بوك ، أن الدراسة التي أجريت في اليابان عندما أقيم كأس العالم عندهم .

وأوضح جمال شعبان أن اليابانيين لاحظوا زيادة أزمات القلب بين جماهير كرة القدم فى كأس العالم عندما أقيم فى بلادهم لذا يجب عدم الانفعال الزائد أثناء التشجيع.
 

المشجعين
المشجعين

ونصح جمال شعبان جماهير المونديال سواء فى البيت أو فى الاستاد بالتشجع بشكل معتدل وتجنب المبالغة في الانفعالات والعصبية أثناء متباعة مباريات كأس العالم بقطر 2022.

وشدد جمال شعبان فى ختام منشوره على الابتعاد عن التدخين سواء خلال متابعة مباريات كأس العالم أو فى الحياة العادية من أجل الحفاظ من أجل سلامة قلوبنا 

يذكر أن هناك عدد كبير من الضحايا الذين أصيبوا بالأزمات القلبية أثناء أو عقب مشاهدة المباريات الهامة فى كرة القدم على مدار السنوات الماضية فيجب عدم الاستهانة بالأمر وضبط النفس أثناء التشجيع فى كأس العالم 

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