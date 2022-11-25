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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب : دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ممتد على مدى عقود

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، دور هام ورئيسي وممتد على مدى عقود، مدللا على ذلك بتصدي مصر للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المنتديات والمحافل الدولية.

ونوه المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بالإشادة الفلسطينية بالدور المصري الهائل لدعم القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأنه لا يمكن لأي جهة أيا كانت إنكار الدور الكبير والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل القضية الفلسطينية. معربا عن تقدير دولة فلسطين التام للموقف المصري الشجاع في دعم القضية الفلسطينية، ومؤكدا على أن مصر دائما الدولة، التي نعتمد عليها في توفير الدعم والإسناد لقضيتنا.

وتابع النائب يسري المغازي، أن المالكي أكد أيضا أن مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل فلسطين، مذكرا باختلاط الدم المصري والفلسطيني، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى أن مصر تتصرف نحو القضية الفلسطينية، بمنطق الأخ الأكبر، ودعمها سياسيا وماديا ومعنويًا لم يتوقف في أي وقت من الأوقات.

واختتم النائب يسري المغازي، بالتأكيد على أن مصر، دائما ما تدرج القضية الفلسطينية، كقضية أولى ورئيسية، عند فتح أي ملفات أو قضايا داخل الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فالدعم المصري للقضية الفلسطينية مشرف وغالٍ ويقدره الجميع.

مصر مجلس النواب القضية الفلسطينية وزير الخارجية الشعب الفلسطيني

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