وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"وشركة500 Global

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة 500 جلوبال "500Global " الرائدة عالميا لافتتاح مقر للشركة بمصر، وهو الأول لها فى القارة الأفريقية، وذلك كمشغل لمركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" كمركز حيوى عالمى يتم تجهيزه على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال لدى الشباب.

وقع الاتفاقية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وكورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "500 جلوبال".

وتبلغ مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق؛ قيام شركة "500 جلوبال" بتأسيس مقر لها فى مصر، وبناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كبرى المشغلين ومسرعات الأعمال العالميين لبناء شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجى؛ موضحا أن مصر تشهد نموا كبيرا فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ حيث تحرص الوزارة على التوظيف الأمثل لكافة إمكاناتها والاستعانة بالخبرات العالمية لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحفيز الفكر الابتكارى لدى الشباب.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف الوزارة إنشاء 30 مركزا منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وبموجب التعاون؛ سيتم تنفيذ دورة سنوياً من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة فى مرحلة النمو pre-Series A startups، كذلك تنفيذ دورتين سنوياً من برنامج معسكر الشركات الناشئة لعدد 25 شركة فى مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ دورة سنوياً من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة والذى يستهدف إعداد نحو 60 شابا وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.

كما سيتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محلياً واقليمياً ودولياً، وتأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأعربت كورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "500 جلوبال"، عن بالغ سعادتها للتعاون مع "إيتيدا" وإطلاق عدد من البرامج الداعمة لبيئة عمل ونمو الشركات الناشئة المصرية، من ضمنها برامج للشركات الناشئة، والتى نجحت فى تخريج وانضمام 8 شركات ناشئة لقائمتها التى تضم 49 شركة من شركات "اليونيكورن"، وهى الشركات الناشئة التى تجاوز رأسمالها مليار دولار، وكذلك برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة. مؤكدة على ثقة الشركة فى إمكانات السوق المصرى وتطلعها لأن تكون شريكا رئيسيا فى هذا القطاع المزدهر بمصر والذى يشهد نموًا سريعًا.

يذكر أن شركة "500 جلوبال" تعد من أكبر وأنشط مستثمرى الشركات الناشئة على مستوى العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسى فى واحة السيليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب فى 16 دولة.

ونجحت شركة "500 جلوبال" فى المساهمة فى تحقيق قصص نجاح العديد من الشركات الناشئة المصرية المتميزة، تصل إلى أكثر من 60 شركة بما فى ذلك شركة MaxAB وHomzmart وBreadfast. ولدى الشركة نموذج أعمال فريد مقارنة بمستثمرى رأس المال المغامر على مستوى العالم من حيث تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الهامة لازدهار قطاع الشركات الناشئة.

وقال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ان الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مجتمع رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق شركاتهم الناشئة ومشروعاتهم المبتكرة فى مصر فى ظل وجود علامات تجارية رائدة عالميا وصناديق استثمار مرموقة مثل شركة "500 جلوبال"، مشيرا إلى بيئة العمل المتطورة والمواصفات العالمية التى يتيحها مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة".

وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، أعلنت شركة "500 جلوبال"، تعيين أمل عنان كشريك إدارى للشركة بالقاهرة، للإشراف على تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية. هذا وتمتلك أمل عنان خبرة فى قطاع الشركات الناشئة المصرية تمتد لأكثر من 8 سنوات، حيث ساهمت فى نمو وتوسع أعمال الشركات الناشئة المصرية خلال توليها عدد من المناصب التنفيذية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجلوبال فينتشرز، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكي، ووزارة المالية، والمجموعة المالية "هيرميس"، ومؤسسة التمويل الدولية.

ومن جانبها قالت أمل عنان الشريك الإدارى لشركة 500 جلوبال، أن التعاون مع "إيتيدا" يؤكد التزام الشركة بدعم مؤسسى الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين فى كافة مراحل نمو شركاتهم؛ معربة عن سعادتها للانضمام لشركة 500 جلوبال ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مسيرتهم كقطاع حيوى يساهم فى نمو الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، بهدف تطوير مبنى أثرى تابع للجامعة فى الجيزة وتحويله إلى مركز إبداع رقمى؛ حيث تقوم الوزارة بعمليات التطوير التى شملت مجموعة من الأعمال والإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحى المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية للمبنى؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإشراف الفنى والعلمى المتخصص. حيث يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ الوزارة مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز وجار العمل على إنشاء 10 أخرى سيتم افتتاحها قريبا من بينها مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" على أن يتم استكمال إنشاء باقى المراكز تباعا للوصول إلى 30 مركزا في كافة أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" معامل مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وقاعات للتدريب، ومساحات لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمى بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.