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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان ينضم لنجوم المسرح المصري والعربي والعالمي بمهرجان شرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ للمسرح

قبل انطلاق حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى بدأت مراسم الحفل بالريد كاربت وذلك وسط أجواء إحتفالية مميزة ومن أمام قصر ثقافة شرم الشيخ بدأ توافد النجوم المصريين والعرب والشخصيات العالميين وأيضا الفرق المختلفة .

عزفت مجموعة من الآلات الموسيقية ومنها الربابة وأقيمت بعض الاستعراضات على المسرح المكشوف أمام قصر الثقافة،  ثم قدمت بعض الرقصات المتنوعة والمختلفة لتعبر عن ثقافة الشعوب المختلفة والتقى النجوم المكرمون بجماهيرهم الكبيرة وقاموا بالتقاط بعض الصور التذكارية أمام قصر ثقافة شرم الشيخ .

وبدأ الكرنفال بعزف المقطوعات الموسيقية والرقصات الفلكورية والحديثة من بعض الفرق المشاركة من سلوفكيا وغيرها ، أما عن الحضور من النجوم فقد حضر كل المخرج العالمي ريشارد شيكنر ونقيب الفنانين العراقيين د. جبار جودي و الفنانة امل الدباس والناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا و الفنان حسن العدل الناقد باسم صادق والمخرج ناصر عبد المنعم  والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنون الشعبية والاستعراضية  والكاتب المسرحي ابراهيم الحسيني، و الكاتب العراقي منير راضي والناقد والشاعر يسرى حسان والدكتور محمد زعيمه والفنان والمخرج خالد الذهبي  والمخرج والفنان العراقي  ماجد لفته العابد  والفنان العراقي  مازن محمد مصطفي ثم توالي حضور الفنانين والنجوم ومنهم الفنانة والنجمة سوسن بدر   والفنان رياض الخولي والفنان محمد عادل والفنان محمود حجازى والفنان حمزة العيلى والنجمة القديرة سميحة أيوب ، والدكتور الفنان سيد خاطر ، والفنان العالمي سكوت تروست، وانضم لهم بعد بداية الحفل الفنان مصطفى شعبان.

ويذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان اليوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر. 

مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
مهرجان شرم الشيخ للمسرح
شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مصطفى شعبان

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