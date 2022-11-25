ظهور نادر لرئيس الوزراء الكندي جاستن تورودو في جلسة تحقيق عام

تم استجواب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة بشأن قراره استدعاء سلطات الطوارئ التي نادرا ما تستخدم لإنهاء الاحتجاجات التي أغلقت العاصمة في أوائل عام 2022 ، في ظهور نادر لرئيس الوزراء الحالي في تحقيق عام.

وتسببت مظاهرات 'قافلة الحرية' ضد إجراءات الصحة العامة بما في ذلك تفويضات اللقاح في إصابة أوتاوا بالشلل ومنعت بعض المعابر الحدودية لأسابيع في يناير وفبراير.

استمعت اللجنة التي تنظر في استخدام الحكومة للسلطات من الشهود إلى مبررات لاستخدامها والأحداث التي أدت إلى ذلك.

وقال ترودو للجنة: 'أنا هادئ تمامًا وواثق تمامًا من أنني اتخذت القرار الصحيح بالموافقة على الاحتجاج'.

وأشار إلى التهديد بارتكاب أعمال عنف خطيرة وعدم وجود خطة موثوقة للشرطة المحلية لاستعادة النظام كأسباب دفعته إلى التذرع بهذا الفعل ، الذي لم يُستخدم في شكله الحالي منذ إنشائه في الثمانينيات.

جادل المدافعون عن الحريات المدنية بأن كندا لم يكن لها ما يبررها في استخدام قانون الطوارئ ، قائلين إنه كان بإمكان الشرطة إزالة الحصار باستخدام السلطات الحالية.

قال ترودو إنه لم يكن ليستخدم سلطات الطوارئ إذا أقنعه أحد أن الوضع كان يمكن حله بدونها.

واضاف ترودو ردا على أسئلة من محامي المفوضية: 'ظللنا نسمع أن هناك خطة ... (لكنها) لم تكن حتى في أكثر المواصفات سخاء'.

أعطى القانون الحكومة سلطات مؤقتة لا تتمتع بها عادة ، بما في ذلك القدرة على فرض قيود على التجمعات العامة وحشد الدعم الفيدرالي للشرطة المحلية والإقليمية.

سمح للمؤسسات المالية بتجميد الحسابات المصرفية مؤقتًا للأشخاص الذين يُعتقد أنهم يدعمون القافلة ، وسمح للحكومة بطلب خدمات القطر لإزالة الحصار.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند إن كندا واجهت 'لحظة خطيرة' وسط الاحتجاجات التي أغلقت ممرًا تجاريًا حيويًا بين الولايات المتحدة وكندا.