بعد نشر الواقعة علي الفيس بوك..الأمن يضبط طالبة شوهت وجه زميلتها بكتر

تعدت طالبة بسلاح أبيض ( كتر ) علي زميلتها بسبب خلافات سابقة تم ضبط المتهمة والسلاح وتولت النيابة التحقيق.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدى على شقيقتها "طالبة بذات المدرسة" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها "بجرح قطعى فى الوجه" ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية وبصحبتها شقيقتها طالبة- "مصابة بجرح قطعى بالوجه" بتضررها من طالبة ووالدتها لقيامهما بالتعدى على الطالبة المشار إليها بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات سابقة بينهم حال تواجدهما أمام العقار سكنها

وأيدت المجنى عليها أقوالها ، أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزة إحدهما سلاح أبيض "كتر" والمُستخدم فى إرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.