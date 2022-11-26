عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصريون أكثر كرهاً للإسرائيليين.. هآرتس ترصد طرد بني إسرائيل من مصر وقطر

هآرتس ترصد طرد بني
هآرتس ترصد طرد بني إسرائيل من مصر وقطر

رصد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، المواقف المحرجة والمخجلة التي يتعرض لها الإعلاميين الإسرائيليين وفرق التصوير التلفزيونية الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة وفي مصر بعام 2006.

 

وقالت الصحيفة العبرية: "على الرغم من أنه ليس من الممتع سماع هتافات (فلسطين حرة) في الشوارع أو رؤية مواطنين قطريين يشتمون أطقم التليفزيون الإسرائيلي، إلا أن ذلك بعيد كل البعد عن المضايقات. قد لا يحبنا القطريون كثيرًا، لكن هذه فرصة لإلقاء نظرة على الصورة الكاملة والكراهية التي تبديها الشعوب العربية لإسرائيل، وخاصة المصريون الذين يبون كراهيتهم لنا في أي مناسبة، أكثر مما يتعرض له الإسرائيليون في مونديال قطر".

 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "أن كثيرا ما نسمع أن القطريين لا يحبون الإسرائيليين، وهناك دليل على ذلك، فعندما تتجول الفرق الإسرائيلية في الدوحة مع كاميرات التلفزيون تسمع تعليقات مناهضة لإسرائيل بالإضافة للشتائم التي توجه لأطقم التلفزيون وترديد جملة فلسطين حرة من قبل القطريين وغيرهم من المشجعين العرب المتواجدين بأعداد كبيرة"، موضحة أن هذا الأمر أصبح مزعجا للغاية.

 

ولفتت "هآرتس" إلى موقف سابق تعرض له عدد من الإسرائيليين في البطولة الإفريقية التي أقيمت في مصر عام 2006، حيث حدثت مشادة بينهم وبين عدد من المشجعين المصريين أدت في نهاية المطاف لتدخل الشرطة المصرية.

 

وعلق إسرائيلي يدعى يوسي من مدينة نتانيا على تقرير الصحيفة العبرية قائلا: " هذا التقرير صحيح وجيد، لسنا الأكثر أخلاقًا ولا الاذكى ولا الأكثر صدقا.. نبدوا جيدين فقط في عيون بعضنا البعض وفي عيون بن غفير ونتنياهو، لكننا الأحقر في نظر جيراننا العرب".

 

بينما علق إسرائيلي أخر على التقرير قائلا: "هل نريد العرب أن يظهروا التعاطف مع الإسرائيليين وهم يرون كل يوم على شاشات التلفزيون مضايقات المستوطنين ومذابحهم ضد إخوانهم الفلسطينيين؟".

 

فيما قال أخر: " تقوم إسرائيل بأشياء غير جيدة تجاه الفلسطينيين ثم نتفاجأ إنهم لا يحبوننا!.. إن إحدى مشاكل التعددية هي أنها ليست بالضرورة ذات اتجاهين، وهذا يحتاج إلى فهم عميق. إنه شعور غير عادل، وليس لطيفًا، لكنها حقيقة بسيطة: يمكن لطرف واحد أن يستوعب الجانب الآخر ويرغب في ذلك، بينما لا يرغب الطرف الآخر. يجب أن نستيقظ وندرك تماما أن الكثير حول العالم، وليس العرب فقط، لا يحبوننا وليسوا مستعدين لقبول أفعالنا تجاه الفلسطينيين".

رفع حالة التأهب للقصوى .. إعلان عاجل من إسرائيل

ملف استخباراتي خطير .. ماذا فعلت إسرائيل بعشرات الدول؟

إسرائيل تل أبيب مصر قطر المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

الخارجية: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة

زفاف بطعم الحزن|القصة الكاملة لطلاق أب لزوجته أمام معازيم فرح ابنتهما بدمياط

ترشيحاتنا

أرقام X الزراعة| 9.7 مليون فدان إجمالي مساحة مصر الزراعية

بيضربوني بالخرطوم.. القصة الكاملة للتلميذ ضحية العنف المدرسي بالغربية

كأس العالم 2022.. سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام بولندا

المصريون أكثر كرهاً للإسرائيليين.. هآرتس ترصد طرد بني إسرائيل من مصر وقطر

تفاصيل بروتوكول تعاون جديد بين حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في دبي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في دبي| شاهد

كابوس أسوأ من هتلر.. شهادات جدة تسعينية عن حرب أوكرانيا

شمعة وأكسسوارات السبب .... خبيرة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة أنغام الصحية

بالجلد الأسود.. إليسا تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من دبي.. شاهد

فيديو

تحذير جديد من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |فيديو

تغطية خاصة.. تراجع الدولار وارتفاع الذهب عالميا.. فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ