ندى خضر: تعاون حياة كريمة مع الأعلى للجامعات هدفه الطلاب .. فيديو

تحدثت ندى خضر، مدير قطاع المبادرات بـ حياة كريمة عن بروتوكول التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز الاستراتيجية التنموية.

وقالت خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أنه فى إطار نشر ثقافة التطوع تم إطلاق العديد من الندوات داخل الجامعات المصرية"

وأوضحت أن الهدف من هذه الندوات هو دمج شباب الجامعات فى تجربة حياة كريمة إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب.

وتابعت: الهدف من الزيارات الميدانية، هو اطلاع شباب الجامعات على إنجازات حياة كريمة فى المحافظات.

وأشارت ندى خضر، أن الندوات التى عقدت داخل الجامعات كللت النجاح وبناء عليه تم بروتوكول التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز الاستراتيجية التنموية الاجتماعية، والصحية والبحثية، والهدف من هذا البروتوكول هو الاهتمام بطلاب الجامعات.



